La morale del risparmio? Lo Stato comunque guadagna sempre (Di domenica 29 novembre 2020) Un lettore mi ha scritto ponendomi una questione sui suoi risparmi che può interessare tutti per i suoi risvolti generali. Ecco prima di tutto alcuni dati di fatto. Il lettore ha investito una somma un anno fa affidandola a un gestore. Il suo profilo è quello di un investitore abbastanza propenso all’esposizione azionaria, ma ovviamente il suo portafoglio è molto diversificato. Dopo circa un anno, fra alti e bassi del mercato a causa del Covid, il lettore si trova al punto di partenza. Anzi perde 186 euro, abbastanza poco considerando l’annus horribilis, che sta terminando per fortuna con forti recuperi dei mercati (salvo sorprese all’ultimo momento). Se lui ha perso, seppur di pochissimo, si è però accorto, scorrendo i resoconti, che nel frattempo qualcuno ha guadagnato sui suoi soldi: lo Stato, che si è preso poco meno di 100 euro quale imposta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) Un lettore mi ha scritto ponendomi una questione sui suoi risparmi che può interessare tutti per i suoi risvolti generali. Ecco prima di tutto alcuni dati di fatto. Il lettore ha investito una somma un anno fa affidandola a un gestore. Il suo profilo è quello di un investitore abbastanza propenso all’esposizione azionaria, ma ovviamente il suo portafoglio è molto diversificato. Dopo circa un anno, fra alti e bassi del mercato a causa del Covid, il lettore si trova al punto di partenza. Anzi perde 186 euro, abbastanza poco considerando l’annus horribilis, che sta terminando per fortuna con forti recuperi dei mercati (salvo sorprese all’ultimo momento). Se lui ha perso, seppur di pochissimo, si è però accorto, scorrendo i resoconti, che nel frattempo qualcuno hato sui suoi soldi: lo, che si è preso poco meno di 100 euro quale imposta ...

SeaWatchItaly : 'Il diritto al soccorso è istanza primaria di tutela della vita nelle costituzioni e nelle convenzioni internaziona… - LeonDellaVegaL : RT @LaPugile: La morale di questo posto è come una vecchia, navigata bagascia. Modifica la sua natura in base alle richieste del cliente. S… - ALucarno : RT @AzzurraBarbuto: La deriva morale in cui versiamo si evince da un raccapricciante paradosso:siamo pronti a scendere in piazza in massa p… - GrendelFTMoor : RT @AzzurraBarbuto: La deriva morale in cui versiamo si evince da un raccapricciante paradosso:siamo pronti a scendere in piazza in massa p… - batchreactor82 : RT @HuffPostItalia: La morale del risparmio? Lo Stato comunque guadagna sempre -

Spettabile redazione vi segnalo un fatto alquanto increscioso verificatosi al Comune di Ruviano e per il quale, nonostante la segnalazione della minoranza, il n ...

"Da clochard a infermiere... grazie agli infermieri": il riscatto di un giovane teramano in tempo di Covid

Arriva dall'ospedale di Teramo, dall'Abruzzo rosso in piena emergenza coronavirus, una storia di riscatto sociale, resa possibile proprio grazie all'intervento concreto del personale sanitario del nos ...

