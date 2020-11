La ministra Azzolina frena sulla riapertura delle scuole a gennaio | «Non è stata presa alcuna decisione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 novembre 2020) A proporlo eraladei Trasporti Paola De Micheli. «Credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato», aveva anticipato in un’intervista a la Repubblica. Poi, sulle lezioni di domenica aveva detto: «Siamo in emergenza e bisogna far cadere ogni tabù, ce lo chiedono diverse regioni». Questa sera la minsitra dell’Istruzione Luciaè tornata sul tema, chiarendo però che le lezioni di domenica non sono unaopzioni sul tavolo: «Il sabato tanti ragazzi vanno già a scuola, soprattutto al Sud, la domenica non è una ipotesi percorribile, non lo vogliono le famiglie nè gli studenti. Èuna proposta per dare una mano ma non credo sia percorribile». Fare lezione anche la domenica servirebbe a diluire il flusso degli studenti sui mezzi pubblici. ...