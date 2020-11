La miccia del rimpasto

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020) Per Goffredo Bettinivuol dire “semplicemente adeguare la politica allo spirito del tempo”. Da sempre, come scrive con mirabile sintesi Filippo Ceccarelli sulla Repubblica, questa “importuna litania fiorisce sulle labbra dei governanti come pretesa rigenerante, accomodandosi nell’immaginario nazionale in una zona che sta fra l’inghippo e l’illusione, tra il sotterfugio velleitario e l’accordo alla faciloneria”. Da sempre - aggiungiamo noi - la politica in Italia è abitata da un sottobosco intrasparente di consigliori, che disegnano nell’ombra scenari e trattano di cose di cui non dispongono, ma che pure nella loro fantasiosa ingegneria sentono e scambiano come proprie. Dietro quest’ultima tentazione del Palazzo c’è una lettura che coincide con una precisa postura politica. Interpreta la fine della disintermediazione populista come il ritorno al ...