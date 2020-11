La lunga marcia per verso il Colle e presidenziabili L’analisi di Antonucci

Leggi su formiche

(Di domenica 29 novembre 2020) Durante questa fase di pandemia in cui lo spin del Governo porge alle masse indicazioni su ristori, regole del Natale, ricorso a fondi europei che sembrano già in cassa, ma sono ancora tutti da verificare, gli occhi di molti osservatori della politica sono puntati sui possibili ministri in pole position per il rimpasto di governo. Invece, guardando oltre al fuoco dei papabili per un Ministero fino a fine legislatura, appare su un orizzonte più lontano ma già chiaramente decifrabile, la più interessante competizione tra i seniores della politica istituzionale che si accreditano come potenziali presidenti della Repubblica. È una stradada percorrere quella che porta al Quirinale, ed è noto a tutti iche non risulta sufficiente un annoso percorso di vita nelle istituzioni per arrivare alla meta più ambita: serve quel sostegno ...