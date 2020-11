La Francia brucia ancora Con la benedizione della sinistra istituzionale

(Di domenica 29 novembre 2020) Lasta diventando il Paese europeo più violento. Sembra che il divario tra cittadini ed istituzioni si stia allargando al punto da accentuare un’incomprensione pressoché totale, mentre si avverte un vuoto che impedisce la civile convivenza, e cresce uno stato di diffidenza permanente non ricomponibile. A parte gli innumerevoli attentati terroristici di marca islamista che punteggiano tragicamente la vita francese da diversi anni, si è dilatato un malessere dalle radici profonde che negli ultimi due anni ha incendiato il Paese e messo a dura prova il potere incarnato dalla presidenza di Emmanuel Macron che non riesce ad arginare la debordante furia che periodicamente si abbatte sulla. Migliaia di persone sono scese in piazza sabato pomeriggio nelle principali città francesi contro la nuova legge sulla sicurezza, in discussione al ...

Esterin62237737 : RT @rivia_di: Parigi brucia. Scontri violentissimi. Decine di persone ferite compresi parecchi poliziotti. Bruciata la banca di Francia. Da… - rosaca : È GUERRA IN FRANCIA. IL POPOLO BRUCIA LA - gemnalea : GUERRA CIVILE IN FRANCIA. IL POPOLO BRUCIA LA - Barabba0681 : Francia brucia ! -

Ultime Notizie dalla rete : Francia brucia

OnRugby

Manifestazioni in corso in tutto il Paese per la "Marcia delle libertà" contro la legge che prevede di limitare la diffusione di foto e video ...Al primo giorno di ’alleggerimento’ del lockdown, decine di migliaia di francesi tornano in piazza per la Marcia delle libertà. La protesta contro la legge "liberticida" della "sicurezza globale" – ch ...