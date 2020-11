La donna senza volto torna oggi su Real Time (gallery) (Di domenica 29 novembre 2020) Tra i tanti Reality “particolari” trasmessi da Real Time, troveremo da questa sera anche La donna senza volto, in onda in seconda serata sùbito dopo L’uomo dai testicoli enormi e L’uomo senza pene. Si tratta della storia di Tambu Makinzi, modella di 27 anni di Città del Capo colpita da una rara forma di cancro alle ossa (Tambu è il diminutivo del nome completo Tambudzai Makinzi). Dopo aver iniziato ad accusare frequenti mal di testa che le impedivano anche di restare in piedi, è avvenuta la terribile scoperta. In poco tempo le sue condizioni sono peggiorate al punto che il cancro le ha divorato l’intero visto. Poi l’incontro con il professor Iain Hutchison, che si occupa della prevenzione e delle malattie del viso, che le ha rimosso il tumore e, con un intervento ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 novembre 2020) Tra i tantiity “particolari” trasmessi da, troveremo da questa sera anche La, in onda in seconda serata sùbito dopo L’uomo dai testicoli enormi e L’uomopene. Si tratta della storia di Tambu Makinzi, modella di 27 anni di Città del Capo colpita da una rara forma di cancro alle ossa (Tambu è il diminutivo del nome completo Tambudzai Makinzi). Dopo aver iniziato ad accusare frequenti mal di testa che le impedivano anche di restare in piedi, è avvenuta la terribile scoperta. In poco tempo le sue condizioni sono peggiorate al punto che il cancro le ha divorato l’intero visto. Poi l’incontro con il professor Iain Hutchison, che si occupa della prevenzione e delle malattie del viso, che le ha rimosso il tumore e, con un intervento ...

