La brutta figura di Trump (Di domenica 29 novembre 2020) di Anthony M. Quattrone, Ph.D. Il presidente Donald Trump sta facendo una pessima figura nel continuare a contestare i risultati delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. È stato sconfitto nel conteggio del voto popolare con una differenza di oltre 6 milioni di voti e dalle preferenze espresse dai grandi elettori per 306 a 232. Accusa i democratici di avergli rubato l'elezione. Rincara la dose con racconti fantasiosi di morti che avrebbero votato, di schede elettorali a suo favore gettate via e sostituite da quelle per Joe Biden. Nessuna delle accuse ha sortito gli effetti desiderati. I riconteggi in diversi Stati hanno confermato i risultati a favore di Biden. I tribunali hanno rigettato tutte le accuse formulate dai legali di Trump. Il 23 novembre 2020, la General Services Administration, un ente indipendente del Governo ...

