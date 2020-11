Kessie: “Pioli è contento, vittoria importantissima. I rigori o li segni o li sbagli, il prossimo lo tiro ancora io” (Di domenica 29 novembre 2020) Franck Kessie ha parlato così a DAZN dopo il successo del suo Milan sulla Fiorentina:“Pioli ha fatto i complimenti a tutti, ci ha detto bravi per aver vinto questa partita importantissima. Adesso è contento. Abbiamo iniziato molto forte, sapevamo che la Fiorentina fosse una buona squadra e che ci avrebbero aggrediti. Abbiamo una rosa ampia, tutti lavorano bene: chi va in campo dimostra di poter giocare. Giocare con Tonali, Bennacer o Krunic non cambia per me, io do sempre il centocinquanta percento. Sui rigori è così, o segno o sbagli: sul primo ho fatto gol, sul secondo ho sbagliato, ma il prossimo lo tiro ancora io”. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Franckha parlato così a DAZN dopo il successo del suo Milan sulla Fiorentina:ha fatto i complimenti a tutti, ci ha detto bravi per aver vinto questa partita. Adesso è. Abbiamo iniziato molto forte, sapevamo che la Fiorentina fosse una buona squadra e che ci avrebbero aggrediti. Abbiamo una rosa ampia, tutti lavorano bene: chi va in campo dimostra di poter giocare. Giocare con Tonali, Bennacer o Krunic non cambia per me, io do sempre il centocinquanta percento. Suiè così, o segno o: sul primo ho fatto gol, sul secondo hoato, ma illoio”. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ZZiliani : #Bennacer compie 23 anni l’1 dicembre, #Kessie 24 il 19 dicembre. E se è vero che l’inserimento di #Ibrahimovic ha… - matteo_milan91 : RT @SimoneCristao: Se questa squadra impara (e sta imparando) anche a gestire le partite come 2°t di oggi... L'assunzione di responsabilit… - Gelardo8 : RT @SimoneCristao: Se questa squadra impara (e sta imparando) anche a gestire le partite come 2°t di oggi... L'assunzione di responsabilit… - milanecon : RT @SimoneCristao: Se questa squadra impara (e sta imparando) anche a gestire le partite come 2°t di oggi... L'assunzione di responsabilit… - ale_taia : RT @SimoneCristao: Se questa squadra impara (e sta imparando) anche a gestire le partite come 2°t di oggi... L'assunzione di responsabilit… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie “Pioli SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia