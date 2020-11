Juventus, Khedira: "Rispetto Pirlo. Vorrei giocare in Premier" (Di domenica 29 novembre 2020) Fra i vari grattacapi di casa Juventus , chi non sembra rappresentare un problema - o comunque solo in parte - è Sami Khedira . Il centrocampista tedesco ha accettato ormai la sua condizione da ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Fra i vari grattacapi di casa, chi non sembra rappresentare un problema - o comunque solo in parte - è Sami. Il centrocampista tedesco ha accettato ormai la sua condizione da ...

DiMarzio : Tra #Juve e futuro: le parole di #Khedira - GoalItalia : Alla Juventus non c’è più spazio, Khedira: “Non è colpa di Pirlo, sarei contento di andare in Premier League” ?? - lucavilla75 : RT @DiMarzio: Tra #Juve e futuro: le parole di #Khedira - SkySport : Juventus, Khedira: 'Futuro in Premier League è un'opzione, ma non andrò via a gennaio' - dncsctt : Khedira: non me ne andrò a gennaio, rispetterò il contratto. Tutti noi: #khedira #juventus -