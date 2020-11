Juve, solo pari senza CR7: Inzaghi che Letizia (Di domenica 29 novembre 2020) A Benevento Morata illude poi si fa anche espellere nel finale. L'esterno firma l'1-1. Per Pirlo la conferma: senza Ronaldo non si vince Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) A Benevento Morata illude poi si fa anche espellere nel finale. L'esterno firma l'1-1. Per Pirlo la conferma:Ronaldo non si vince

MarcoUswelby : RT @PresMoratti: Se George Best avesse giocato nella Juve avrebbe bevuto solo cedrata #Cabrini - infoitsport : Juve, 5 pari in 8 gare: vince solo con Ronaldo, gli scudetti così si perdono - marouxiao : RT @PresMoratti: Se George Best avesse giocato nella Juve avrebbe bevuto solo cedrata #Cabrini - Fabercrown : RT @PresMoratti: Se George Best avesse giocato nella Juve avrebbe bevuto solo cedrata #Cabrini - GPeppe34N : RT @Amookeena: Mi sono preso del falzo gobbo l'altro giorno per aver detto che abbiamo avuto culo martedì e anche quando ho detto che CR7 c… -