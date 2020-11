Juric | «Niente illusioni | l’obiettivo resta la salvezza» – VIDEO

Leggi su calcionews24

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta. «Europa League? Noi siamo gli unici ad aver venduto tutti e abbiamo comprato con grandi difficoltà. Sta andando tutto bene ma non siamo ancora una realtà solida. Ora, quindi, penso che non siamo da Europa League, anche se non escludo nulla».