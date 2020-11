Johnny Stecchino | stasera su Rete 4 il film con Roberto Benigni

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 novembre 2020) Tornasu4 alle 21:27, ildiretto e interpretato dache gli fruttò, nel 1992, un David di Donatello speciale e 2 Nastri d'Argento.tornasu4 alle 21:27 portandosi dietro tutta la sua satira e soprattutto il suo regista e interp, che, poco dopo l'uscita in sala, ricavò da questa commedia anche un libro omonimo, scritto a quattro mani con Vincenzo Cerami . Chi è? Non è di certo Dante (), autista fiorentino di scuolabus per persone affette da handicap, che ...