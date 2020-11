Johnny Stecchino: la scena di 20 minuti che fu censurata negli USA (Di domenica 29 novembre 2020) negli Stati Uniti Johnny Stecchino è più corto rispetto alla versione originale a causa della censura applicata dalle autorità americane. La versione americana di Johnny Stecchino, rilasciata nelle sale e in VHS, è circa 20 minuti più corta rispetto alla versione cinematografica italiana. Furono censurate diverse conversazioni e fu anche tagliata la scena finale con Roberto Benigni e Alessandro De Santis. La scena in cui Dante, interpretato da Benigni, fa sniffare la cocaina a De Santis, nei panni di Lillo, credendola un farmaco contro il diabete, fu censurata dalle autorità americane per gli espliciti contenuti visivi e per il modo "giocoso" con cui la sostanza viene rappresentata sullo schermo. Questa decisione deluse Benigni in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020)Stati Unitiè più corto rispetto alla versione originale a causa della censura applicata dalle autorità americane. La versione americana di, rilasciata nelle sale e in VHS, è circa 20più corta rispetto alla versione cinematografica italiana. Furono censurate diverse conversazioni e fu anche tagliata lafinale con Roberto Benigni e Alessandro De Santis. Lain cui Dante, interpretato da Benigni, fa sniffare la cocaina a De Santis, nei panni di Lillo, credendola un farmaco contro il diabete, fudalle autorità americane per gli espliciti contenuti visivi e per il modo "giocoso" con cui la sostanza viene rappresentata sullo schermo. Questa decisione deluse Benigni in ...

