John Lennon-Plastic Ono Band | in arrivo un’edizione speciale

(Di domenica 29 novembre 2020) In occasione del 50° anniversario del classico di, initolatoOno, usciràdel lavoro in cui il cantatuore ex Beatles, mediante composizioni scarne, asciutte e minimali, mise a nudo se stesso. Il lotto di canzoni è indimenticabile e difficilmente ripetibile per qualunque altro musicista. Si passa dal classico Mother, brano dedicato alla madre scomparsa chenon ha mai conosciuto, fino a miniature slow come Isolation e Working Class Hero. Il disco fu registrato negli studi di Abbey Road, Londra, tra il 26 settembre e il 23 ottobre 1970 e vide il musicista collaborare con il noto produttore e inventore del Wall fo Sound Phil Spector, già collaboratore dei Beatles (in Let it ...