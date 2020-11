Jane Fonda, 83 anni: «Se sono così è merito di beauty sleep, protezione solare e idratazione» (Di domenica 29 novembre 2020) Quando l’abbiamo vista qualche settimana fa in un servizio del magazine “Interview”, con indosso stivaloni neri alti fin sopra il ginocchio, trucco occhi dark e un haircut corto grintoso e sexy, siamo rimasti a bocca aperta: a quasi 83 anni (li compirà il 21 dicembre), Jane Fonda mantiene intatto il suo fascino magnetico, accompagnato da sempre a un carisma e a una personalità spiccati. Classe 1937, attivista instancabile sin dai tempi della guerra del Vietnam, l’attrice newyorkese non ha mai arrestato il suo impegno e anche in tempi recenti è scesa in strada, unendosi a diverse marce ambientaliste (è finita anche in manette durante una di queste manifestazioni), oltre a usare il suo account Instagram principalmente a fini politici. Ma vogliamo parlare un attimo della sua bellezza? Testimonial di L’Oréal Paris, ci sembra di capire che la filosofia sposata da Jane Fonda sia quella (super trendy) del graceful aging, ossia del non ossessionarsi con il look forever young, abbracciando con eleganza i cambiamenti del tempo. Non è un caso da qualche tempo abbia abbandonato la colorazione bionda, scegliendo per i suoi capelli un tono bianco-grigio très chic. E mentre è da poco arrivato in Italia il suo ultimo libro “Salviamo il nostro futuro” (Aboca Edizioni), ecco quello che ci ha raccontato dagli States. Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) Quando l’abbiamo vista qualche settimana fa in un servizio del magazine “Interview”, con indosso stivaloni neri alti fin sopra il ginocchio, trucco occhi dark e un haircut corto grintoso e sexy, siamo rimasti a bocca aperta: a quasi 83 anni (li compirà il 21 dicembre), Jane Fonda mantiene intatto il suo fascino magnetico, accompagnato da sempre a un carisma e a una personalità spiccati. Classe 1937, attivista instancabile sin dai tempi della guerra del Vietnam, l’attrice newyorkese non ha mai arrestato il suo impegno e anche in tempi recenti è scesa in strada, unendosi a diverse marce ambientaliste (è finita anche in manette durante una di queste manifestazioni), oltre a usare il suo account Instagram principalmente a fini politici. Ma vogliamo parlare un attimo della sua bellezza? Testimonial di L’Oréal Paris, ci sembra di capire che la filosofia sposata da Jane Fonda sia quella (super trendy) del graceful aging, ossia del non ossessionarsi con il look forever young, abbracciando con eleganza i cambiamenti del tempo. Non è un caso da qualche tempo abbia abbandonato la colorazione bionda, scegliendo per i suoi capelli un tono bianco-grigio très chic. E mentre è da poco arrivato in Italia il suo ultimo libro “Salviamo il nostro futuro” (Aboca Edizioni), ecco quello che ci ha raccontato dagli States.

Enchanted_24 : Tutti perplessi da questo allenamento stile Jane Fonda negli anni '80. #gfvip - dianakaneki : in un mondo di persone che preferiscono New Girl io sono per Jane Fonda e Lily Tomlin lesbian grandma - lambert47x : Barbarella 1968 by Jane Fonda - WaldMann666 : Jane Fonda, Barbarella (1968) - __davidxx__ : impazzendo per questa foto foto jane fonda la più figa fotonica del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Jane Fonda Jane Fonda, una vita da ribelle Donna Moderna Jane Fonda, 83 anni: «Se sono così è merito di beauty sleep, protezione solare e idratazione»

In prima fila per le cause ambientalista, femminista ante litteram, fitness influencer negli anni '70 e icona di stile e bellezza, a quasi 83 anni Jane Fonda è più affascinante che mai ...

Jane Fonda, 80enne ma eternamente giovane

Jane Fonda, icona del cinema, oggi ha 82 anni ed è radiosa e molto bella. Quali sono i segreti dietro la sua eterna giovinezza?

In prima fila per le cause ambientalista, femminista ante litteram, fitness influencer negli anni '70 e icona di stile e bellezza, a quasi 83 anni Jane Fonda è più affascinante che mai ...Jane Fonda, icona del cinema, oggi ha 82 anni ed è radiosa e molto bella. Quali sono i segreti dietro la sua eterna giovinezza?