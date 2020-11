Italia femminile, le convocate per il big match con la Danimarca: tante assenze (Di domenica 29 novembre 2020) L’Italia femminile ha diramato la lista delle convocate per il match contro la Danimarca, valevole per la qualificazione ai prossimi Europei L’Italia femminile ha diramato la lista delle convocate per il match contro la Danimarca, valevole per la qualificazione ai prossimi Europei. Assenti Alia Guagni, Roberta Aprile, Gloria Marinelli, Elisa Polli, Cecilia Prugna e Maria Luisa Filangeri. Portieri: Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina).Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) L’ha diramato la lista delleper ilcontro la, valevole per la qualificazione ai prossimi Europei L’ha diramato la lista delleper ilcontro la, valevole per la qualificazione ai prossimi Europei. Assenti Alia Guagni, Roberta Aprile, Gloria Marinelli, Elisa Polli, Cecilia Prugna e Maria Luisa Filangeri. Portieri: Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina).Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC ...

