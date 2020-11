Iran, le parole del ministro israeliano Steinitz: «L’assassinio dello scienziato Fakhrizadeh? Utile al mondo» (Di domenica 29 novembre 2020) Saranno celebrati lunedì i funerali di Mohsen Fakhrizadeh, l’ingegnere nucleare Iraniano ucciso in un attentato a Teheran il 27 novembre. Il corpo sarà esposto, in un gesto simbolico, nel santuario dell’Imam sciita Reza nella città di Mashhad e anche in quello della sorella dell’Imam, Hazrat Masoumeh, a Qom, e infine nel mausoleo di Ruhollah Khomeini nella capitale. Mentre l’attentato non è stato ancora rivendicato, il governo Iraniano è sempre più certo che dietro alla morte dello scienziato ci sia Israele, come confermato anche sabato da alcune fonti dell’intelligence Usa al New York Times. E sulle stesse pagine del quotidiano americano è il ministro israeliano dell’Energia, Yuval Steinitz, a parlare e a definire l’omicidio dello ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) Saranno celebrati lunedì i funerali di Mohsen, l’ingegnere nucleareiano ucciso in un attentato a Teheran il 27 novembre. Il corpo sarà esposto, in un gesto simbolico, nel santuario dell’Imam sciita Reza nella città di Mashhad e anche in quello della sorella dell’Imam, Hazrat Masoumeh, a Qom, e infine nel mausoleo di Ruhollah Khomeini nella capitale. Mentre l’attentato non è stato ancora rivendicato, il governoiano è sempre più certo che dietro alla morteci sia Israele, come confermato anche sabato da alcune fonti dell’intelligence Usa al New York Times. E sulle stesse pagine del quotidiano americano è ildell’Energia, Yuval, a parlare e a definire l’omicidio...

clawin8 : @Michele02828265 Naturalmente non ti passa neppure lontanamente per la testa che siano stati gli stessi Iraniani a… - LorenaSchembri : @pafeal1 Paragone? Ma ascoltate o siete bravi a travisare parole solo per 2 like? Lei ha detto ed è vero che tempo… - Lukyluke311 : RT @agambella: #Iran Le parole rappresaglia o vendetta contro i responsabili emergono adesso nei commenti e nei lanci di agenzia. - Davjd_S : RT @agambella: #Iran Le parole rappresaglia o vendetta contro i responsabili emergono adesso nei commenti e nei lanci di agenzia. - cesarebrogi1 : È stato assassinato da #Israele il capo del #nucleare in #Iran io non ho parole mi fermo qui -