Inzaghi | “Siamo stati presuntuosi Tutti responsabili di questa sconfitta | io per primo”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 29 novembre 2020) Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’amaradella sua Lazio contro l’Udinese:“E’ arrivata una brutta, siamo, poco umili. Sapevamo che partita avrebbe fatto l’Udinese. Siamodi, io per primo. Fortunatamente tra tre giorni siamo ancora in campo e potremo lasciarcela alle spalle, ma è sicuramente unache fa male. L’Udinese ha fatto un’ottima partita, noi non abbiamo vinto una seconda palla, un rimpallo, siamo delusi per la prestazione. Ci sta di perdere meritatamente.L’Udinese ha fatto una partita importante di Coppa Italia e dovevamo essere più lucidi, ne avevamo la possibilità. I cambi sonofatti in ...