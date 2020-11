Insigne: «Vittoria dedicata a Maradona e Napoli. Possiamo fare grandi cose» (Di domenica 29 novembre 2020) Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma. Maradona – «La sua scomparsa ci ha dato una spinta in più. È mancato il nostro idolo, fa male. Oggi ci tenevamo più del solito a fare risultato per lui e tutta la città che sta soffrendo. Gli dedichiamo la Vittoria». ROMA – «Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, come l’avevamo preparata. Abbiamo qualità, anche se a volte commettiamo errori di testa, ma quello si stasera è un nuovo punto di partenza perché Possiamo mettere in difficoltà chiunque. Possiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Lorenzo, attaccante e capitano del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma Lorenzo, attaccante e capitano del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma.– «La sua scomparsa ci ha dato una spinta in più. È mancato il nostro idolo, fa male. Oggi ci tenevamo più del solito arisultato per lui e tutta la città che sta soffrendo. Gli dedichiamo la». ROMA – «Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, come l’avevamo preparata. Abbiamo qualità, anche se a volte commettiamo errori di testa, ma quello si stasera è un nuovo punto di partenza perchémettere in difficoltà chiunque....

MondoNapoli : Sky - Insigne: 'Oggi vittoria per Diego, alcune volte facciamo degli errori ma oggi è un punto di (ri)partenza' -… - NapoliVertical : @MattBest__ Fino a che non la ha sbloccata Insigne abbiamo tirato dieci angoli a 0 senza mai tirare davvero in port… - siamo_la_Roma : ? Il #Napoli domina la gara contro la #Roma ?? Le parole di #Insigne ?? 'Ci tenevamo a fare bene per #Maradona'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Insigne: 'Vittoria dedicata al nostro idolo Maradona, possiamo fare grandi cose' - napolimagazine : SKY - Napoli, Insigne: 'Vittoria dedicata al nostro idolo Maradona, possiamo fare grandi cose' -