Inquinamento da parte delle Pisano Assoluzione e ammenda da 11mila euro (Di domenica 29 novembre 2020) di Pina Ferro Fonderie Pisano e Inquinamento: assolti i vertici dell’opificio di Fratte. La sentenza è stata emessa nella tarda mattinata di ieri dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Salerno, Mariella Zambrano, a conclusione del processo celebratosi con il rito abbreviato. Imputati nel procedimento penale erano: Guido Pisano, Renato Pisano, Ciro Pisano, Ugo Pisano e il legale rappresentante delle Fonderie Pisano. Assolti anche i tecnici Luca Fossaro e Antonio Setaro . Secondo l’impianto accusatorio l’azienda avvrebbe prodotto emissioni in atmosfera, Inquinamento e scarichi di acque reflue industriali nel fiume Irno. E’ arrivata la condanna, invece, per un’unica ipotesi accusatoria relativa alla gestione e allo ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 29 novembre 2020) di Pina Ferro Fonderie: assolti i vertici dell’opificio di Fratte. La sentenza è stata emessa nella tarda mattinata di ieri dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Salerno, Mariella Zambrano, a conclusione del processo celebratosi con il rito abbreviato. Imputati nel procedimento penale erano: Guido, Renato, Ciro, Ugoe il legale rappresentanteFonderie. Assolti anche i tecnici Luca Fossaro e Antonio Setaro . Secondo l’impianto accusatorio l’azienda avvrebbe prodotto emissioni in atmosfera,e scarichi di acque reflue industriali nel fiume Irno. E’ arrivata la condanna, invece, per un’unica ipotesi accusatoria relativa alla gestione e allo ...

