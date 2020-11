"Inetti, irresponsabili, bande e tribù". La vergogna del rimpasto scatena la Meloni contro Conte e il governo: "Andate a casa" (Di domenica 29 novembre 2020) Una Giorgia Meloni scatenata, in questa domenica 29 novembre. Furibonda per le follie di governo. Prima le parole sulla patrimoniale allo studio di Pd e Leu, definita "un furto nel conto corrente degli italiani". Dunque, nel mirino ci finisce il rimpasto, che pare essere sempre più vicino, imminente. E la leader di Fratelli d'Italia apre il fuoco: "Le priorità del governo in piena crisi da epidemia Covid: il rimpasto dei ministri per dare il giusto peso alle varie correnti, bande e tribù che compongono l'accozzaglia della maggioranza". Dunque, la Meloni picchia ancor più duro: "Gente inetta e irresponsabile, disposta a tutto per rimanere incollata alla poltrona. L'unico rimpasto utile sarebbe quello deciso dagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Una Giorgiata, in questa domenica 29 novembre. Furibonda per le follie di. Prima le parole sulla patrimoniale allo studio di Pd e Leu, definita "un furto nel conto corrente degli italiani". Dunque, nel mirino ci finisce il, che pare essere sempre più vicino, imminente. E la leader di Fratelli d'Italia apre il fuoco: "Le priorità delin piena crisi da epidemia Covid: ildei ministri per dare il giusto peso alle varie correnti,che compongono l'accozzaglia della maggioranza". Dunque, lapicchia ancor più duro: "Gente inetta e irresponsabile, disposta a tutto per rimanere incollata alla poltrona. L'unicoutile sarebbe quello deciso dagli ...

Libero_official : 'L'unico #rimpasto utile sarebbe quello deciso dagli italiani, con libere elezioni': l'affondo di Giorgia #Meloni c… - scalise_luigia : RT @fasulo_antonio: A #Salvini non piace il termine negazionisti perché gli ricorda i campi di sterminio, gli ebrei e i nazisti. Possiamo… - catatimpano : @FmMosca @ClaudioDeglinn2 La DAD per noi Insegnanti è uno strumento che giustifichi e/o motivi lo stipendio da FAME… - OvileItalia : RT @fasulo_antonio: A #Salvini non piace il termine negazionisti perché gli ricorda i campi di sterminio, gli ebrei e i nazisti. Possiamo… - ROSSIPA42950428 : RT @fasulo_antonio: A #Salvini non piace il termine negazionisti perché gli ricorda i campi di sterminio, gli ebrei e i nazisti. Possiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Inetti irresponsabili Bolognetti scrive una lettera aperta al presidente Vito Bardi La Gazzetta della Val d'Agri Giorgia Meloni contro il governo: "Pensano al rimpasto in piena epidemia. Inetti e irresponsabili"

Dunque, la Meloni picchia ancor più duro: "Gente inetta e irresponsabile, disposta a tutto per rimanere incollata alla poltrona. L’unico rimpasto utile sarebbe quello deciso dagli italiani con libere ...

Dunque, la Meloni picchia ancor più duro: "Gente inetta e irresponsabile, disposta a tutto per rimanere incollata alla poltrona. L’unico rimpasto utile sarebbe quello deciso dagli italiani con libere ...