Indagato il medico personale di Maradona, ipotesi omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) La Procura di San Isidro (Buenos Aires) che indaga sulla morte di Diego Maradona ha ordinato questa mattina la perquisizione dell'abitazione e dello studio di Leopoldo Luque, il medico personale del Pibe de Oro, morto mercoledì 25 novembre. L'ipotesi su cui indaga, per il momento, la Procura è quella di "omicidio colposo e abbandono di persona" e Luque, Indagato, sarà chiamato a testimoniare nelle prossime ore. E così dopo l’ultimo saluto alla Casa Rosada e la sepoltura accanto ai genitori, a tenere banco sono gli interrogativi che accompagnano le ultime ore di vita della leggenda argentina. Morte causata da arresto cardiocircolatorio, decesso per il quale si attende l'esito dell’esame tossicologico per comprenderne le cause.Secondo le ricostruzioni di polizia e ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 novembre 2020) La Procura di San Isidro (Buenos Aires) che indaga sulla morte di Diegoha ordinato questa mattina la perquisizione dell'abitazione e dello studio di Leopoldo Luque, ildel Pibe de Oro, morto mercoledì 25 novembre. L'su cui indaga, per il momento, la Procura è quella di "e abbandono di persona" e Luque,, sarà chiamato a testimoniare nelle prossime ore. E così dopo l’ultimo saluto alla Casa Rosada e la sepoltura accanto ai genitori, a tenere banco sono gli interrogativi che accompagnano le ultime ore di vita della leggenda argentina. Morte causata da arresto cardiocircolatorio, decesso per il quale si attende l'esito dell’esame tossicologico per comprenderne le cause.Secondo le ricostruzioni di polizia e ...

