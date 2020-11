Incidente Grosjean, paura e tensione durante il GP del Bahrain (Di domenica 29 novembre 2020) L’Incidente di Grosjean avvenuto durante il primo giro del GP del Bahrain ha lasciato tutti col fiato sospeso. Brividi, istanti di terrore accompagnati da un lungo ed inesorabile silenzio, quasi come se il fantasma di Suzuka 2014, fosse lì in pista. Il pilota ha riportato delle ustioni a mani e caviglie, oltre che delle fratture alle costole. Sono in corso gli aggiornamenti presso l’ospedale situato vicino il Circuito del Bahrain. Incidente Grosjean, salvo grazie all’halo Straziante e aberrante. Sarebbero tantissime le parole da usare per descrivere un Incidente il cui risultato è un prodotto nato dall’unione di un miracolo e della fortuna. “Grosjean il miracolato” o “Grosjean il fortunato”, chiamiamolo come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) L’diavvenutoil primo giro del GP delha lasciato tutti col fiato sospeso. Brividi, istanti di terrore accompagnati da un lungo ed inesorabile silenzio, quasi come se il fantasma di Suzuka 2014, fosse lì in pista. Il pilota ha riportato delle ustioni a mani e caviglie, oltre che delle fratture alle costole. Sono in corso gli aggiornamenti presso l’ospedale situato vicino il Circuito del, salvo grazie all’halo Straziante e aberrante. Sarebbero tantissime le parole da usare per descrivere unil cui risultato è un prodotto nato dall’unione di un miracolo e della fortuna. “il miracolato” o “il fortunato”, chiamiamolo come ...

