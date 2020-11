In Sardegna l’alluvione “E’ stato un evento eccezionale”, spiega Borrelli. Tre le vittime (Di domenica 29 novembre 2020) Più volte, soprattutto le associazioni ambientalistiche, hanno avvertito circa il diffuso rischio idrogeologico che ormai attanaglia il Paese. Complice la cementificazione (per lo più ‘incontrollata’), e l’inquinamento, ormai dal Nord al Sud vi sono numerose aree dove, dopo una serie di temporali di intensità medio-alta, le conseguenze si fanno subito notare, sfiorando il più delle volte anche la tragedia. Stavolta a farne le spese è stata la Sardegna dove, ha commentato Francesco Borrelli – capo della Protezione civile – “Sono caduti oltre 600 millimetri di pioggia in sei ore, si è verificata una situazione eccezionale”. Come dicevamo, basta che il maltempo si accanisca più del ‘dovuto’ per virare nel dramma. Ed infatti, ha confermato il capo della Protezione civile, “Purtroppo registriamo tre morti“. In realtà, ha poi aggiunto ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 novembre 2020) Più volte, soprattutto le associazioni ambientalistiche, hanno avvertito circa il diffuso rischio idrogeologico che ormai attanaglia il Paese. Complice la cementificazione (per lo più ‘incontrollata’), e l’inquinamento, ormai dal Nord al Sud vi sono numerose aree dove, dopo una serie di temporali di intensità medio-alta, le conseguenze si fanno subito notare, sfiorando il più delle volte anche la tragedia. Stavolta a farne le spese è stata ladove, ha commentato Francesco– capo della Protezione civile – “Sono caduti oltre 600 millimetri di pioggia in sei ore, si è verificata una situazione. Come dicevamo, basta che il maltempo si accanisca più del ‘dovuto’ per virare nel dramma. Ed infatti, ha confermato il capo della Protezione civile, “Purtroppo registriamo tre morti“. In realtà, ha poi aggiunto ...

