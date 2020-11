In Italia è tornato il castoro dopo 400 anni. Secondo avvistamento in due anni: “Ma come costruirà le dighe con i fiumi cementificati?” (Di domenica 29 novembre 2020) In Italia è tornato il castoro. Molti storceranno il naso, increduli che i castori vivano nella nostra Penisola, d’altronde, era da quattro secoli che nessuno ne incontrava più uno. La parola castoro evoca subito il roditore del nord America, eppure nel vecchio continente vive la sua specie cugina, il castoro europeo, Castor fiber. “In Italia l’ultimo castoro venne segnalato nel 1541 nell’area padana – racconta lo zoologo Davide Rufino – poi di questo affascinante animale non si seppe più nulla fino al 2018, anno in cui ne venne avvistato uno nel tarvisiano in provincia di Udine. Per arrivare alla straordinaria notizia di pochi giorni fa di un esemplare filmato, grazie a delle fototrappole, in Val Pusteria, provincia di Bolzano”. In valle nelle ultime settimane si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Inil. Molti storceranno il naso, increduli che i castori vivano nella nostra Penisola, d’altronde, era da quattro secoli che nessuno ne incontrava più uno. La parolaevoca subito il roditore del nord America, eppure nel vecchio continente vive la sua specie cugina, ileuropeo, Castor fiber. “Inl’ultimovenne segnalato nel 1541 nell’area padana – racconta lo zoologo Davide Rufino – poi di questo affascinante animale non si seppe più nulla fino al 2018, anno in cui ne venne avvistato uno nel tarvisiano in provincia di Udine. Per arrivare alla straordinaria notizia di pochi giorni fa di un esemplare filmato, grazie a delle fototrappole, in Val Pusteria, provincia di Bolzano”. In valle nelle ultime settimane si ...

