“Impossibile che Biden abbia avuto più voti di Obama nelle comunità nere”, Trump all’attacco (Di domenica 29 novembre 2020) E’ da settimane – all’indomani delle elezioni – che non si concedeva ad un’intervista ma, nonostante il silenzio il ‘refrain è sempre lo stesso: “Le elezioni sono state truccate, sono state le elezioni più incasinate della storia”, tuona telefonicamente Donald Trump, in diretta tv con Maria Barriamo, di Fox News. Trump: “Impossibile che Biden abbia avuto più voti di Obama nelle comunità nere” Per l’ennesima volta, tirando in ballo di tutto (dai brogli, all’uso anomalo delle macchinette elettroniche, fino all’impossibilità per gli osservatori repubblicani di poter assistere sia allo spoglio, che al voto postale), il Tycoon ha rimarcato: “abbiamo vinto facilmente. E’ impossibile che Joe ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 novembre 2020) E’ da settimane – all’indomani delle elezioni – che non si concedeva ad un’intervista ma, nonostante il silenzio il ‘refrain è sempre lo stesso: “Le elezioni sono state truccate, sono state le elezioni più incasinate della storia”, tuona telefonicamente Donald, in diretta tv con Maria Barriamo, di Fox News.chepiùdiPer l’ennesima volta, tirando in ballo di tutto (dai brogli, all’uso anomalo delle macchinette elettroniche, fino all’impossibilità per gli osservatori repubblicani di poter assistere sia allo spoglio, che al voto postale), il Tycoon ha rimarcato: “mo vinto facilmente. E’ impossibile che Joe ...

Negramaro : “Anche quando hai addosso più lividi che amore, anche quando credi che per te sia impossibile morire...non è mai pe… - PierpaolMarino : Caro Diego, questo immenso dolore che mi dai, strappa un pezzo del mio cuore. Sul campo hai dipinto la parte più sp… - WeCinema : Parlare di arti marziali senza nominare #BruceLee? Impossibile! Nasceva oggi nel '40 il fondatore del #JeetKuneDo.… - martittitititi : Giuro che se la vede d’ora in poi mi offro per modificare tutte le sue foto Ps: è l’unica cosa che so fare… - marialetiziama9 : RT @RadioRadioWeb: 'Non possiamo credere che uno studente come Zuckerberg potesse avere il denaro per creare quello che ha fatto e mantener… -

Ultime Notizie dalla rete : “Impossibile che «La solidarietà è la strada migliore per uscire dalla crisi» Panorama