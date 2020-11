IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 30 novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di domenica 29 novembre 2020)de Ildi30: Rosa, dopo essere stata confusa da Isabel, pianifica di uccidere il padre; poi però – dopo essere stata interrotta proprio quando voleva premere il grilletto – si ricrede e punta la pistola contro se stessa. Alla fine, Rosa si convincerà che è proprio Donna Isabel quella da far fuori… Leggi anche: BEAUTIFUL,di30Tiburcio ha appreso con sgomento che Estefania è tornata e dice di aspettare un figlio da Tiburcio. Damian giura di eliminare Matias e ottiene intanto di rifugiarsi da Alicia… Donna Francisca, visto che Raimundo non migliora, chiede a Mauricio di aiutarla un’ultima volta per morire ...