Il Segreto, anticipazioni: Marta torna da Bilbao sposata con Ramon (Di domenica 29 novembre 2020) Ramon, Marta e Manuela - Il Segreto Un matrimonio inatteso scombussolerà la vita della famiglia Solozabal. Di ritorno dal suo viaggio a Bilbao, circostanza che verrà mostrata nelle puntate de Il Segreto in onda da oggi, Marta (Laura Minguell) annuncerà infatti a tutti quanti di avere sposato in gran Segreto il “cugino” Ramon (Pablo Gomez Pando). Una notizia che verrà immediatamente accettata dal sorpreso papà Ignacio (Manuel Regueiro), mentre la “folle” Rosa (Sara Sanz) riterrà che la sorella abbia contratto matrimonio con Ramon soltanto per dimenticare il suo promesso sposo Adolfo (Adrian Pedraja) e deciderà di metterla alla prova in seguito ad uno scontro piuttosto acceso. Ecco le anticipazioni da domenica 29 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020)e Manuela - IlUn matrimonio inatteso scombussolerà la vita della famiglia Solozabal. Di ritorno dal suo viaggio a, circostanza che verrà mostrata nelle puntate de Ilin onda da oggi,(Laura Minguell) annuncerà infatti a tutti quanti di avere sposato in granil “cugino”(Pablo Gomez Pando). Una notizia che verrà immediatamente accettata dal sorpreso papà Ignacio (Manuel Regueiro), mentre la “folle” Rosa (Sara Sanz) riterrà che la sorella abbia contratto matrimonio consoltanto per dimenticare il suo promesso sposo Adolfo (Adrian Pedraja) e deciderà di metterla alla prova in seguito ad uno scontro piuttosto acceso. Ecco leda domenica 29 ...

