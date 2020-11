Il retroscena | la Triestina pareggia con il Carpi | ma Pillon è pronto da ieri

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 29 novembre 2020) Bepiper la. Il pareggio conquistato in casa delnon basterà a Carmine Gaut, esattamente come vi abbiamo anticipatoaveva avuto una proposta del Pescara, ma – come raccontato – aveva deciso di accettare la proposta della. Una proposta, evidentemente con un programma a lunga scadenza, che prescindeva dal risultato di oggi.aveva incontrato lae aveva dato la disponibilità, evidentemente convinto da quanto gli avevano prospettato i suoi prossimi dirigenti. Adesso non resta che attendere i passaggi formali. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.