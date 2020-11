Il presidente Ferlaino ai Quartieri Spagnoli: l’omaggio a Maradona (VIDEO) (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Un via vai di persone ai Quartieri Spagnoli, di fronte al murales che ritrae Diego Armando Maradona, immagine che è diventata il punto di raccolta di tutti i tifosi del Napoli dal giorno della morte del Pibe de Oro. Tante persone comuni sono andate a rendere onore al Diez, ma anche simboli del calcio partenopeo come Mertens che si è presentato a notte fonda per consegnare un mazzo di fiori dopo la gara di Europa League. Ma non poteva mancare chi ha voluto Maradona a Napoli a tutti i costi e ha fatto carte false per portarlo in azzurro, chi ha il suo nome scritto sui trionfi azzurri. Non poteva proprio mancare il presidente Ferlaino che si è presentato ai Quartieri per salutare il suo campione, pregare di fronte al suo altare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Un via vai di persone ai, di fronte al murales che ritrae Diego Armando, immagine che è diventata il punto di raccolta di tutti i tifosi del Napoli dal giorno della morte del Pibe de Oro. Tante persone comuni sono andate a rendere onore al Diez, ma anche simboli del calcio partenopeo come Mertens che si è presentato a notte fonda per consegnare un mazzo di fiori dopo la gara di Europa League. Ma non poteva mancare chi ha volutoa Napoli a tutti i costi e ha fatto carte false per portarlo in azzurro, chi ha il suo nome scritto sui trionfi azzurri. Non poteva proprio mancare ilche si è presentato aiper salutare il suo campione, pregare di fronte al suo altare ...

