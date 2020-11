Il Papa ai cardinali: “Se vi sentite solo delle eminenze, siete fuori strada” (Di domenica 29 novembre 2020) Papa Francesco ha voluto lanciare un monito durante la prima versione “digitale” del concistoro. “Tutti noi vogliamo bene a Gesu?, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua strada”, ha detto. Si è svolto nella giornata di ieri l’ultimo concistoro in Vaticano. Era il settimo per Papa Francesco, il quale ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 29 novembre 2020)Francesco ha voluto lanciare un monito durante la prima versione “digitale” del concistoro. “Tutti noi vogliamo bene a Gesu?, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua, ha detto. Si è svolto nella giornata di ieri l’ultimo concistoro in Vaticano. Era il settimo perFrancesco, il quale ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

