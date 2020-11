"Il mio onore? Vuole pensarci un altro uomo: è assurdo". Bianca Berlinguer, attacco totale ai vertici di Rai 3: deflagra il caso-Corona (Di domenica 29 novembre 2020) Fa discutere, fa parlare, fa rumore l'intervista di Bianca Berlinguer al Fatto Quotidiano. La conduttrice di CartaBianca, il programma di Rai 3, ha parlato con schiettezza dell'allontanamento di Mauro Corona, ha detto chiaro e tondo che il mancato reintegro è una scelta del direttore di rete, Franco Di Mare, e che se dipendesse da lei, lo scrittore e alpinista sarebbe di nuovo in trasmissione. E in questa intervista, durissima, la Berlinguer parla del fatto che "è diventata una questione tra maschi". E aggiunge: "Questa vicenda ha dell'assurdo. Sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione - ha rimarcato -. Vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l'onore interviene un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Fa discutere, fa parlare, fa rumore l'intervista dial Fatto Quotidiano. La conduttrice di Carta, il programma di Rai 3, ha parlato con schiettezza dell'allontanamento di Mauro, ha detto chiaro e tondo che il mancato reintegro è una scelta del direttore di rete, Franco Di Mare, e che se dipendesse da lei, lo scrittore e alpinista sarebbe di nuovo in trasmissione. E in questa intervista, durissima, laparla del fatto che "è diventata una questione tra maschi". E aggiunge: "Questa vicenda ha dell'. Sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione - ha rimarcato -. Vengo offesa da un, e a restituirmi l'interviene un ...

