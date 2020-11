Il Milan non si ferma più, 2-0 alla Fiorentina: ci pensano Romagnoli e Kessié (Di domenica 29 novembre 2020) Senza Pioli in panchina e Ibrahimovic in campo, il Milan vince lo stesso e si conferma la capolista del campionato. A farne le spese è la Fiorentina, battuta 2-0 dai rossoneri. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono firmate da Romagnoli e Kessié su rigore. L’ivoriano ha avuto anche la chance di tirare un’altra volta dal dischetto ma al secondo tentativo Dragowski è stato più bravo di lui e ha neutralizzato la conclusione. Diventano cinque i punti di vantaggio del Milan in classifica sull’Inter seconda, in attesa della Roma che in caso di vittoria ridurrebbe a tre le distanze con la vetta. Nell’altra gara del pomeriggio, il Bologna ha vinto col Crotone grazie al gol di Soriano nel recupero del primo tempo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Senza Pioli in panchina e Ibrahimovic in campo, ilvince lo stesso e si conla capolista del campionato. A farne le spese è la, battuta 2-0 dai rossoneri. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono firmate dasu rigore. L’ivoriano ha avuto anche la chance di tirare un’altra volta dal dischetto ma al secondo tentativo Dragowski è stato più bravo di lui e ha neutralizzato la conclusione. Diventano cinque i punti di vantaggio delin classifica sull’Inter seconda, in attesa della Roma che in caso di vittoria ridurrebbe a tre le distanze con la vetta. Nell’altra gara del pomeriggio, il Bologna ha vinto col Crotone grazie al gol di Soriano nel recupero del primo tempo. L'articolo ilNapolista.

