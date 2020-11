Il medico personale di Maradona indagato per omicidio colposo. Perquisiti casa e ufficio (Di domenica 29 novembre 2020) «Non me l’aspettavo». Sarebbero state queste le prime parole di Leopoldo Luque, il medico personale di Diego Maradona, all’arrivo della polizia che ha condotto perquisizioni nella sua casa. L’indagine avviata dal procuratore generale, John Broyad, per la morte del calciatore ha come primo imputato proprio Luque. L’accusa è quella di omicidio colposo. A fronte di presunte irregolarità nel ricovero a domicilio di Maradona, fa sapere il quotidiano argentino La Nación, il giudice ha disposto una perquisizione della casa e dell’ufficio del medico a Tigre. «Poiché Luque era il medico di Maradona, si è deciso di perquisire la casa e l’ufficio per trovare ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) «Non me l’aspettavo». Sarebbero state queste le prime parole di Leopoldo Luque, ildi Diego, all’arrivo della polizia che ha condotto perquisizioni nella sua. L’indagine avviata dal procuratore generale, John Broyad, per la morte del calciatore ha come primo imputato proprio Luque. L’accusa è quella di. A fronte di presunte irregolarità nel ricovero a domicilio di, fa sapere il quotidiano argentino La Nación, il giudice ha disposto una perquisizione dellae dell’dela Tigre. «Poiché Luque era ildi, si è deciso di perquisire lae l’per trovare ...

