Il medico personale di Maradona è indagato per omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'inchiesta sulla morte di Maradona è appena iniziata, ma già si contano numerosi elementi indiziari. La casa e la clinica del medico personale di Maradona, dott. Leopoldo Luciano Luque, sono state perquisite dagli inquirenti. Lo scopo delle operazioni è comprendere se ci sono state irregolarità o errori durante i soccorsi al fuoriclasse argentino. Secondo il quotidiano "La Nacion" il medico "è diventato il primo indagato dell'inchiesta che per il momento è di omicidio colposo". Il quotidiano dichiara che la notizia proviene da fonti giudiziarie. «Dobbiamo determinare se durante il ricovero domiciliare ci sono state irregolarità» è la motivazione dei giudici. Al momento l'unico elemento noto è che il ...

