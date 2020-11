Il Mattino | spunta un litigio tra Maradona e il medico | Luque rischia di essere indagato

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 novembre 2020) Prosegue l’inchiesta aperta in Argentina sulla morte di Diego Armando, gli inquirenti vogliono appurare se vi sia stata qualche negligenza nelle cure avute dal Pibe de Oro nelle sue ultime ore. Agli atti sono stati requisite le cartelle di tutte le cure a cui era stato sottoposto dopo la dimissione dalla clinica e i nomi e gli spostamenti precisi del personale addetto alla sua assistenza. Dopo le rivelazioni di ieri dell’infermiera che ha ammesso distata costretta a dire di aver controllatoquando in realtà non era mai entrata nella sua stanza, ildi oggi riporta alcune novità pubblicate dal Clarin. Al centro delle indagini al momento sembra esserci anche ilpersonale dinon è stato chiamato ...