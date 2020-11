Il mago-comico Andrea Paris vince l'edizione 2020 di "Tù sì que vales" (Di domenica 29 novembre 2020) L'edizione 2020 di "Tù sì que vales" è stata vinta dal mago Andrea Paris . Il vincitore del talent di Canale 5, che è anche un comico, aveva già partecipato a Italia's Got Talent nel 2019 aggiudicandosi... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 novembre 2020) L'di "Tù sì que" è stata vinta dal. Il vincitore del talent di Canale 5, che è anche un, aveva già partecipato a Italia's Got Talent nel 2019 aggiudicandosi...

