Il lato buono della pandemia

«La prima notte in strada non la dimenticherò mai. Impossibile scordare la vergogna», racconta anche a noi, con gli occhi nocciola sfumati dalla commozione, di fronte alla sua nuova abitazione, per ora parcheggiata nella periferia nord di Milano. «È merito di Frida se stanotte dormirò al calduccio. Dopo avermi ascoltato, ha scritto un post su Facebook sul gruppo "Noi di Niguarda!" e ha creato una raccolta fondi online. È stata come una magia: fino a un secondo prima non esistevo e in un battibaleno la gente ha cominciato a prodigarsi per me. Un'impiegata comunale ha velocizzato le pratiche per farmi avere i documenti, un parrucchiere mi ha offerto lavaggio e taglio, oggi una ragazza è passata di qua e mi ha lasciato un sacchetto del McDonald's. E poi una famiglia meravigliosa mi ha prestato questo camper: loro lo usano solo d'estate, per viaggiare con i figli. Vedi? All'interno ci sono ancora i sandaletti rosa della loro bambina». Una curiosità, Ivan: ma perché, in tutti questi anni, non ti sei rivolto ai genitori affidatari? «Perché loro mica sanno che vivo così. Però ora pare ci sia un ragazzo disposto a prestarmi il motorino. Con quello faccio subito domanda per diventare un rider di Glovo. E, se mi prendono, se avrò di nuovo un lavoro e una dignità, allora sì… Allora li chiamerò».

