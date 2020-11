Il governo etiope è entrato a Makalle Risolta la crisi nel Tigray?

(Di domenica 29 novembre 2020) Ildice di aver preso il controllo di, la capitale del, la provincia ribelle dove le forze governative combattono da tre settimane contro il Fronte di liberazione del(Tplf). Venerdì, scaduto un ultimatum, Addis Abeba ha lanciato quella che il primo ministro Abiy Ahmed ha definito “l’offensiva finale” per sconfiggere il ribelli (che per lunghi anni sono stati la leadership del paese). Oggi Abiy Ahmed annuncia la conquista della capitale tigrina e annuncia che è partita la caccia all’uomo dei capi militari e politici della provincia. Da, dove vivono oltre 500 mila persone, e dalnon arrivano conferme a questa dichiarazione del, perché l’area è sottoposta a un blocco ...

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, ha lanciato un appello affinché le autorità etiopi ...NSA) - ADDIS ABEBA, 28 NOV - Pesanti bombardamenti dell'esercito hanno colpito stamane la capitale del Tigrè, in Etiopia. Lo riferiscono il governo locale e le organizzazioni umanitarie. L'esercito et ...