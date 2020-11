Il divorzio (in Italia) compie 50 anni. Il commento di Paganini e Morelli (Di domenica 29 novembre 2020) Il prossimo 1 dicembre ricordiamo i 50 anni della Legge (n. 898/70) che disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, meglio nota come Legge sul divorzio. Ma non può essere un rito della memoria e basta. Fu un cambiamento epocale dei rapporti quotidiani tra i sessi che resta vivo ancora oggi. È importante celebrarlo per riflettere sul percorso di sviluppo delle libertà nella convivenza tra cittadini; ma anche per maturare quella consapevolezza utile ad arricchire i nostri comportamenti quotidiani odierni. La nuova legge fu necessaria per introdurre i caratteri di civiltà dell’istituto del divorzio e per superare l’arretratezza di ampi settori della società di allora. Si dovevano sconfiggere anche le fantasiose paure per cui il divorzio avrebbe disgregato la famiglia. Si trattò di convincere i cittadini che non si ... Leggi su formiche (Di domenica 29 novembre 2020) Il prossimo 1 dicembre ricordiamo i 50della Legge (n. 898/70) che disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, meglio nota come Legge sul. Ma non può essere un rito della memoria e basta. Fu un cambiamento epocale dei rapporti quotidiani tra i sessi che resta vivo ancora oggi. È importante celebrarlo per riflettere sul percorso di sviluppo delle libertà nella convivenza tra cittadini; ma anche per maturare quella consapevolezza utile ad arricchire i nostri comportamenti quotidiani odierni. La nuova legge fu necessaria per introdurre i caratteri di civiltà dell’istituto dele per superare l’arretratezza di ampi settori della società di allora. Si dovevano sconfiggere anche le fantasiose paure per cui ilavrebbe disgregato la famiglia. Si trattò di convincere i cittadini che non si ...

zazoomblog : Il divorzio (in Italia) compie 50 anni. Il commento di Paganini e Morelli - #divorzio #Italia) #compie #anni. - lisameyerildra1 : Persone di mezza età “che belli gli anni 80” M’informo: crescita economica gonfiata dall’elevata inflazione e dall’… - GambaCarlgamba : @WendellGee1985 @CottarelliCPI I dati si riferiscono all'inflazione ed ai risparmi. Infatti l'inflazione calò dopo… - kem2O2O : @EstateMartino @EntropicBazaar Il grosso del debito pubblico è nato dopo il divorzio banca d'Italia-tesoro. Sei l'e… - buzzi_fiorella : @fenice_risorta Non lo sapeva che in Italia esiste il divorzio? Poi chissà perché quando viene uccisa o stuprata un… -

Ultime Notizie dalla rete : divorzio Italia Dal divorzio alle unioni civili, una storia lunga cinquant'anni Vivo Umbria "Finché divorzio ci separi"

L’attività dell’associazione Rem on line. Appuntamento martedì con ‘Finché divorzio ci separi. Cinquant’anni di legge 898’. Per l’anniversario dell’approvazione della legge, il primo dicembre alle 18.

Rosanna Fratello: "Ecco il mio canto libero. Ho anticipato il femminismo senza volere"

Da giovane ragazza del Sud sfidò i tabù nella musica leggera italiana: "Ammettevo di essere peccatrice, in tante mi scrissero". Il colpo del ko fu cantando ’non sono una santa’: "Io non volevo, mi con ...

L’attività dell’associazione Rem on line. Appuntamento martedì con ‘Finché divorzio ci separi. Cinquant’anni di legge 898’. Per l’anniversario dell’approvazione della legge, il primo dicembre alle 18.Da giovane ragazza del Sud sfidò i tabù nella musica leggera italiana: "Ammettevo di essere peccatrice, in tante mi scrissero". Il colpo del ko fu cantando ’non sono una santa’: "Io non volevo, mi con ...