I ricercatori premiati da Mattarella per aver isolato il ceppo Covid sono ancora precari E in due si sono presi pure il virus – Le interviste

(Di domenica 29 novembre 2020) «Ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo fatta». Le abbiamo lasciate così le tre ricercatrici del Sacco di Milano, Alessia Lai, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli mentre, insieme al collega Maciej Tarkowski e ai loro coordinatori, l’infettivologa Claudia Balotta (a capo del team) e il professor Gianguglielmo Zehender, festeggiavano il grande successo. Quello di essere riuscite a isolare ilitaliano del Corona. «Credetemi, è stato tutto incredibile, anche perché ci aspettavamo solo qualche campione da analizzare e, invece, con l’esplosione della pandemia, siamo stati travolti. Avevamo riempito tutto il laboratorio. Così ci siamo messi al lavoro, per 13 ore al giorno, e non ci siamo mai fermati fino a quando non abbiamo raggiunto il risultato che speravamo», ci racconta Alessia Lai. Un lavoro di squadra che ha dato un contributo rilevante alla ...