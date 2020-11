I cenoni? Coprifuoco alle 22 Regioni | ecco chi potrà muoversi

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 29 novembre 2020) Poche deroghe agli spostamenti "natalizi" nel nuovo Dpcm con le misure anti Covid per le festività, su cui il governo è al lavoro e che entrerà in vigore dal 4 dicembre per evitare il "liberi tutti" e scongiurare così la temuta terza ondata. Il vertice fiume di venerdì fra i partiti della maggioranza non ha chiuso il cerchio, e nuove riunioni e contatti si stanno susseguendo per tutto il weekend, per terminare con un ulteriore passaggio al tavolo con Cts e enti locali prima della firma del premier, che dovrà Giuseppe Conte essere posta entro giovedì. Il decreto di Palazzo Chigi fisserà la data di inizio del divieto di spostamento tra le, anche quelle che si trovano in fascia gialla, al 18 o 19 dicembre e indicherà i casi in cui non deve essere applicato.