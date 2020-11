I benefici di mangiare le carote

Leggi su virali.video

(Di domenica 29 novembre 2020) La carota è un alimento eccezionale, per caratteristiche, consistenza e qualità. L’ortaggio in questione contiene vitamina A e previene diversi tipi di problemi. Ma sapete da dove arriva? Questo tubero viene dall’Asia e può essere usato in tanti piatti differenti, come primi e insalate, ma non solo. C’è chi per esempio la ama sulla pizza o in altre gustose pietanze, oltre a rappresentare un contorno con i fiocchi. Il loro valore nutritivo risalta per il suo alto contenuto di minerali, potassio, acido pantotenico, niacina. L’alimento in questione è eccezionale perché offre soluzioni a problemi come calcoli renali e perché rinforza le unghie e la vista. Inoltre fa bene anche alla vista e ai nostri nervi. Non stupisce che questa verdura sia fra le più consumate di tutto il pianeta. credit: pixabay/congerdesign Il periodo in cui viene coltivato di più è il mese di maggio, agosto e ...