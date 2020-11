Guenda Goria | chi è | età | lavoro | Instagram | Telemaco | Live-Non è la D’Urso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 novembre 2020)sarà ospite stasera domenica 29 novembre 2020 a! Non è lail programma del fine settimana condotto da Barbara. L’appuntamento è per oggi alle 21.20 in prima serata su Canale 5. In particolare l’attrice sarà faccia a faccia con l’ex fidanzato: chi è, età, chefaè nata il 4 dicembre del 1988 a Roma sotto il segno del Sagittario. Ha 31 anni e nella vita è un’attrice e pianista. E’ la figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeoha studiato recitazione e si è diplomata al The Actor’s Academy di Milano. Ha studiato danza per dieci lunghi ...