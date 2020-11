Grosjean salvo in mezzo alle fiamme dopo l'incidente in Barhain | video (Di domenica 29 novembre 2020) È un miracolo quanto avvenuto durante il primo giro del Gp del Barhain di Formula 1 con l'incredibile incidente occorso a Sebastian Grosjean schiantatosi per un contatto a 250 km/h contro un guard-rail. la sua Haas è esplosa in una incredibile pappa di fuoco. Il pilota francese è però riuscito in pochissimi secondi a liberarsi e mettersi in salvo. Grande paura per tutti ma per fortuna solo ferite superficiali (Credit: Formula1) Leggi su panorama (Di domenica 29 novembre 2020) È un miracolo quanto avvenuto durante il primo giro del Gp deldi Formula 1 con l'incredibileoccorso a Sebastianschiantatosi per un contatto a 250 km/h contro un guard-rail. la sua Haas è esplosa in una incredibile pappa di fuoco. Il pilota francese è però riuscito in pochissimi secondi a liberarsi e mettersi in. Grande paura per tutti ma per fortuna solo ferite superficiali (Credit: Formula1)

La Haas del pilota svizzero Romain Grosjean ha fatto un fuoripista e dopo essere andata a sbattere contro una barriera di protezione è andata in fiamme.

F1 Gp Bahrain: terribile incidente Grosjean, auto si spezza e va a fuoco

Il pilota è vivo per miracolo: si salva dall'auto che si spezza e prende fuoco e sale sull'ambulanza con le sue gambe. Si parla di fratture alle costole. Bandiera rossa ...

