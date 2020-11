Grosjean in ospedale dopo l'incidente: 'Sto bene'. Solo ustioni, nessuna frattura. L'impatto a 221 km/h (Di domenica 29 novembre 2020) il pilota francese della Haas rimasto coinvolto oggi in un drammatico incidente durante il Gp del Bahrain di , sta fortunatamente bene. Ha riportato soltanto alcune ustioni e nessuna frattura. A ... Leggi su leggo (Di domenica 29 novembre 2020) il pilota francese della Haas rimasto coinvolto oggi in un drammaticodurante il Gp del Bahrain di , sta fortunatamente. Ha riportato soltanto alcune. A ...

