Grande Fratello Vip, balli e imitazioni nella Casa: Tommaso e Pierpaolo meglio della classe di Amici 2020? (Di domenica 29 novembre 2020) nella Casa del “Grande Fratello Vip”, i Vipponi sono stati protagonisti di alcune esilaranti imitazioni. In attesa di decidere se proseguire la loro esperienza fino a febbraio 2021, i concorrenti del “Grande Fratello Vip” stanno vivendo , tra alti e bassi, una fase felice del loro percorso all’interno della Casa. Ieri sera, i Vipponi hanno L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 29 novembre 2020)del “Vip”, i Vipponi sono stati protagonisti di alcune esilaranti. In attesa di decidere se proseguire la loro esperienza fino a febbraio 2021, i concorrenti del “Vip” stanno vivendo , tra alti e bassi, una fase felice del loro percorso all’interno. Ieri sera, i Vipponi hanno L'articolo NewNotizie.it.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - penelopeeflynn : @clariceorsini_ @AFlynnriserva in realtà hai iniziato tu e dato che sei più grande dovresti capire quando è ora di… - rossonero83_ : Ma guardi il grande fratello? La mia compagna io no non guardo quelle cagate, accendo la tv su che canale la trovo?… -