Gp Bahrain | vince Hamilton dopo la grande paura Grosjean

(Di domenica 29 novembre 2020) Lewisil GP dela Sakhir, terzultima tappa del mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes, alla 93esima vittoria in carriera, chiude davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Male le Ferrari che chiudono la gara entrambe da doppiate: 10° posto per Charles Leclerc, 13° Sebastian Vettel. Una gara caratterizzata dal terribile incidente da Grosjan andato a sbattere al via. La vettura si è spezzata in due e incendiata con il pilota francese uscito miracolosamente indenne dalle fiamme. Come se non bastasse alla seconda ripartenza il ribaltamento di Stroll (contatto tra la posteriore destra del canadese e l'anteriore sinistra di Kvyat) ha portato per le lunghe la disputa che ancora una volta vede trionfare l'uomo dei record, il Re Nero, giunto alla 93esima vittoria in F1.Verstappen si è ...