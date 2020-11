GP Bahrain, Verstappen: "Mercedes sempre pronta, ma contento del 2° posto" (Di domenica 29 novembre 2020) Due Red Bull insieme sul podio non si vedevano addirittura da tre anni, dal GP del Giappone 2017 , con Verstappen 2° e Ricciardo 3°. Oggi c'è ancora Max nella piazza d'onore, ma sul terzo gradino c'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 29 novembre 2020) Due Red Bull insieme sul podio non si vedevano addirittura da tre anni, dal GP del Giappone 2017 , con2° e Ricciardo 3°. Oggi c'è ancora Max nella piazza d'onore, ma sul terzo gradino c'...

SkySportF1 : ?? Hamilton e Verstappen sono vicini (giro 37/57 ??) Bottas tenta la rimonta, Ferrari ai margini della zona punti Il… - OnorioFerraro : RT @bandierascacch1: Lewis #Hamilton vince il #BahrainGP, precedendo #Verstappen e #Albon: sfuma, per la rottura del motore, il podio di #P… - DarioBuzzoni : RT @bandierascacch1: Lewis #Hamilton vince il #BahrainGP, precedendo #Verstappen e #Albon: sfuma, per la rottura del motore, il podio di #P… - FormulaPassion : #F1 | #Verstappen senza dubbi #BahrainGP - princigallomich : Hamilton vince anche in Bahrain, Verstappen e Albon sul podio -