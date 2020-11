GP Bahrain: Hamilton vince nel giorno della paura, Leclerc 10° (Di domenica 29 novembre 2020) Nel giorno della grande paura per Romain Grosjean , Lewis Hamilton ha colto la vittoria nel Gran Premio del Bahrain, precedendo Max Verstappen ed Alexander Albon. Giornata difficile per la Ferrari, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 29 novembre 2020) Nelgrandeper Romain Grosjean , Lewisha colto la vittoria nel Gran Premio del, precedendo Max Verstappen ed Alexander Albon. Giornata difficile per la Ferrari, ...

SkySportF1 : .@LewisHamilton dopo l'incidente di Grosjean in Bahrain: 'Vivo grazie alla FIA' #BahrainGP #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? Hamilton e Verstappen sono vicini (giro 37/57 ??) Bottas tenta la rimonta, Ferrari ai margini della zona punti Il… - SkySportF1 : ?? QUINTA VITTORIA DI FILA DI HAMILTON ?? ? Disastro per Pérez a 3 giri dalla fine: motore ko e doppio podio per Red… - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Bahrain 2020, gara: Hamilton domina su Verstappen e Albon, ma l’eroe è Grosjean ? di Alessandro Secchi ?? - infoitsport : DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: Leclerc 10° con una pessima Ferrari, netta vittoria di Hamilton -